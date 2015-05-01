سقوط عامل بحوزته بندقية آلى و17 طلقة فى حلوان

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بحوزته سلاح نارى و17 طلقة لإطلاقه أعيرة نارية بشارع عبد الرحيم بمنطقة حلوان، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشارع عبد الرحيم بدائرة القسم، على الفور أنتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "أحمد.ي.ع" 40 سنة عامل، وبحوزته سلاح نارى "بندقية ألى عيار 7.62×39 مم تحمل أرقام 017470751 " غير مبلغ بسرقتها و17 طلقة من العيار .

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأضاف بتحصله عليه من أحد الأشخاص مقيم دائرة مركز الصف الجيزة "لا يمكنه الإرشاد عنه"، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

>