ضبط 1000 هارب من أحكام قضائية و16 قطعة سلاح خلال أسبوع بالجيزة

ضبطت مديرة امن الجيزة ( 16 ) قطعة سلاح نارى و ( 8 ) طلقة نارية و(36 ) قضية مخدرات ما بين إتجار وتعاطى و ( 12 ) قطعة سلاح أبيض، وموظفين أثناء تلقيهما رشوة مالية بمبلغ (13 ألف جنيه) نظير إنهاء إجراءات تراخيص البناء .

كما أسفرت الحملات التى استمرت أسبوع باشراف اللواءين طارق نصر مدير أمن الجيزة، ومحمود فاروق مدير المباحث، عن ضبط مواطن بحوزته (111000) طابع لإحدى النقابات مُقلد و(1823) ورقة بيضاء مختلفة الأحجام مُعدة للطبع، وضبط ( 60 ) محكوم عليهم فى أحكام الجنايات، و( 1002 ) محكوم عليهم فى أحكام الحبس و ( 495) محكوم عليهم فى أحكام غرامات و( 465 ) محكوم عليهم فى أحكام مخالفات و( 9 ) متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا .

وتم ضبط ( 5579 ) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (33) مخالفة تجاوز السرعة القانونية، (4) حالات من سائقى حافلات المدارس أثبتت التحاليل تعاطيهم المواد المخدرة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، يأتى ذلك فى إطار الحملات الأمنية والإنضباطية التى إستهدفت ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى الجرائم وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين وكذا المخالفات المرورية وإشغال الطريق.