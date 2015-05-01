سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بالإكراه فى أوسيم

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص مسجلين خطر، ارتكبوا نحو 20 واقعة سطو مسلح على مركبات التوك توك والدراجات البخارية بالإكراه فى أوسيم.

كانت قد تعددت البلاغات أمام المقدم هشام بهجت رئيس مباحث أوسيم من المواطنين بتعرضهم للسرقة بالإكراه على يد مسلحين، وتوصلت تحريات أجهزة الأمن بإشراف اللواء محمود فاروق مدير المباحث، إلى أن 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية ومركبات التوك توك بالإكراه.

توجهت مأمورية أمنية إلى مكان وجود المتهمين وتم القبض عليهم، واعترفوا بارتكابهم للوقائع، وأرشدوا عن المسروقات، وأحالهم اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة.