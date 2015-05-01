ضابطان بالمعاش وعاطل وراء اختطاف طفل بالساحل لطلب فدية 120 ألف جنيه

اشترك ضابطان بالمعاش مع عاطل وخطفوا طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات وطلبوا من أسرته مبلغ مليون جنيه، وتم الاتفاق على تخفيضه لـ120 ألفا، وأطلقا سراح الطفل، وألقى رجال الشرطة القبض عليه اثنين من المتهمين بالساحل، وجارى ضبط المتهم الهارب.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا من "إيمان.ع.ع" 50 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتضررها من "سامح.ن.س" 29 سنة، صاحب شركة، و"بطرس.غ" 39 سنة، حارس عقار، لقيامها بخطف نجلها "محمد" 6 سنوات أثناء لهوه مع شقيقته أمام العقار سكنهما داخل سيارة ماركة فيرنا سوداء اللون بدون لوحات معدنية وفرا هاربين، وتمكنت القوات من ضبطهما.

وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وعلل الأول اتهامها له لإجبارة وشركائه بالتنازل عن القضايا المرفوعة منهم ضد زوجها لسابقة وجود شراكة فيما بينهم، وبناء على تعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بسرعة كشف غموض الواقعة وإعادة الطفل وضبط الجناة، وأثناء السير فى إجراءات البحث حضرت المبلغة وقررت بتلقيها اتصالا هاتفيا من مجهول مفادة طلب مبلغا ماليا مليون جنيه مقابل إطلاق سراح نجلها، وقامت بالتفاوض لتخفيضه إلى 210 ألف جنيه، وتم إطلاق سراح نجلها.

وأسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "حسام.ا.م" 24 سنة عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام، و"إيهاب.ع.خ" 49 سنة ضابط بالمعاش، و"عمرو.ش.ع" 30 ضابطا سابقا.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الهارب، وأضاف الأول بأنه نظرا لارتباط المتهم الهارب بصلة نسب بأهلية الطفل وعلمه بثرائهم خطط لخطفه ومساومتهم على إعادته مقابل مبلغ مالى، وتنفيذا لذلك قاما بخطف الطفل باستخدام سيارة ملكه قام ببيعها عقب ارتكاب الواقعة، وأقر بتحصله على مبلغ 70 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه أنفقه على شرائه السيارة رقم "م و ف 498" ملاكى ماركة دايو لانوس موديل 2008 "تم ضبطها".

وبمواجهة الثانى أيد ما سبق وقرر بإنفاق نصيبه على متطلباته الشخصية وتعاطى المواد المخدرة، وباستهداف الثالث تبين عدم تواجده بمسكنه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى بذل مزيد من الجهد لضبط المتهم الهارب.