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7 أضرار يقيك منها الوضوء وغسل القدم يوميًا منها تجنب الإصابة بالتينيا

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7 أضرار يقيك منها الوضوء وغسل القدم يوميًا منها تجنب الإصابة بالتينيا 7 أضرار يقيك منها الوضوء وغسل القدم يوميًا منها تجنب الإصابة بالتينيا
غسل القدمين عادة يتبعها كل باحث عن الصحة، وإهمال غسيل القدم يوميًا يتسبب لصاحبه فى الكثير من الأضرار الصحية، والتى فى الغالب لا يتوقع حدوثها بسبب إهماله غسيل القدمين، ولعلنا هنا نبرز مدى أهمية الوضوء والذى يتضمن غسيل القدمين والمسح عليهما 5 مرات يوميًا، وهو ما يتضمن إعجازًا طبيًا حقيقيًا.

إهمال غسل القدمين يوميًا له أضرار لا حصر لها، هذا ما أكد عليه الدكتور سعد خالد، أخصائى التناسلية والجلدية، والذى أوضح أن أغلب الأمراض الجلدية تنتج من القدمين، نتيجة صعوبة تكون البكتيريا والفطريات فى أماكن كثيرة فى الجسم لتعرضها للهواء، أما القدم فهى فى الغالب مخبأة عن منابع التهوية، ما يجعلها عرضة لذلك، وهو ما يظهر أهمية الوضوء والمسح على القدمين يوميًا، مما ينظف الفطريات أولاً بأول وينهى على قدرتها على التوالد.

أضرار إهمال غسل القدم يوميًا والوضوء
>- نمو الأمراض الفطرية فى القدم والساقين محدثة مشكلات جلدية عميقة يصعب علاجها.
>- التهاب ما بين الأصابع واهتراء الجلد وتآكله.
>- تلوث الأظافر واصفرارها واحتوائها على كم من الفطريات لا حصر له.
>- التسبب فى حساسية القدم والحكة.
>- الإصابة بالتنيا فى القدم كذلك السنط وغيره من الأمراض المستعصية.
>- سرعة الإصابة بدمامل القدم وسهولة الإصابة بها بجانب الأظافر.
>- التهاب ما حول أظافر القدم.

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مصر 365