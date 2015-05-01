لو بتاخد فيتامينات.. خلى بالك أنها سلاح ذو حدين وزيادتها تضر بالقلب

من المعروف أن الفيتامينات مهمة جدا للجسم وتقيه من الأمراض، لكن قد يتناول البعض الفيتامينات بكثرة دون استشارة طبية، وهذا له تأثير على صحة القلب.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، مؤكدا أن تناول بعض الفيتامينات دون استشارة طبية تساعد على زيادة نسبتها فى الجسم، له تأثير سلبى على القلب، فبالنسبة لزيادة فيتامين (أ) يؤدى إلى زيادة نسبة الكالسيوم بالدم وتزيد من احتمال الإصابة بتكلس الصمامات، كالصمام الأورطى الذى يحدث به ضيق مبكر، وتظهر أعراضه على شكل غثيان.

ومن الفيتامينات الأخرى التى عند زيادتها تحدث مشاكل فى القلب، يقول د. محمد فريد الجندى: إن زيادة فيتامين E يؤدى إلى سيولة بالدم، وبالتالى عند تناول بعض أدوية السيولة تحدث نزيف وبالأخص لمرضى القلب الذين يتناولون الأسبرين لمنع التجلط بالدم.

ويوصى أستاذ أمراض القلب بضرورة تجنب الإفراط فى الفيتامينات ويتم أخذها باحتياطات معينة وتكون تحت الاستشارة الطبية، موضحا أن الفيتامينات الطبيعية المتواجدة بالأغذية ليس لها أى ضرر على الصحة.