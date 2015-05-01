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ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال أقراص مخدرة لزوجها فى السجن بالمنوفية

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ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال أقراص مخدرة لزوجها فى السجن بالمنوفية ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال أقراص مخدرة لزوجها فى السجن بالمنوفية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، برئاسة الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم من ضبط "إ.ع. م" 49 عاما وبحوزتها "96" قرصا يشتبه أن تكون مخدرة داخل الأطعمة لإدخالها لزوجها أحمد محمد محمود مرة 37 عاما صاحب محل عصير، ومقيم بذات الناحية نزيل سجن القسم المحجوز على ذمة القضية رقم 349 جنايات قسم شبين الكوم لسنة 2015م "مخدرات" حكم السجن 10 سنوات على ذمة إيداعه أحد السجون العمومية بقصد التعاطى.

وبمواجهة المتهمة أقرت بمضمون ما جاء، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 6717 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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مصر 365