استشهاد 4 جنود في قطاع نجران وجازان ومقتل عشرات الحوثيين

تصدت أمس القوات البرية لهجوم شنته المليشيات الحوثية وأعوانها على مراكز حدودية ونقاط مراقبة سعودية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن القوات البرية - وبمساندة من القوات الجوية - نجحت على الحدود الجنوبية بقطاع نجران بقتل عشرات من أفراد المليشيات وتدمير آلياتهم وإعطاب معداتهم في عملية نوعية. وقد استشهد في العملية ثلاثة من جنود القوات البرية.

إلى ذلك صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس وأثناء قيام دورية خدمات إعاشة تابعة لحرس الحدود بمركز جلاح بقطاع الحرث بمنطقة جازان بمهامها تعرضت لمقذوف عسكري مما نتج عنه استشهاد قائدها الجندي أول غربي راجح الحسن المجايشي.