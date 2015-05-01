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الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة 5000 آخرين فى اليمن

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الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة 5000 آخرين فى اليمن الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة 5000 آخرين فى اليمن
أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل أكثر من 1200 شخص، إصابة أكثر من 5000 آخرين منذ منتصف شهر مارس الماضى جراء الصراع فى اليمن.

وقالت المنظمة - ومقرها مدينة جنيف السويسرية فى تقرير حول الوضع فى اليمن حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الجمعة) - إنه منذ 19 مارس حتى 27 أبريل الماضيين، لقى 1244 شخص مصرعهم فى المرافق الصحية، كما أصيب 5044 آخرين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت مؤخرا الاستهداف المستمر للعمال الصحيين والمرافق الصحية فى الوقت الذى يشهد فيه الوضع الصحى والإنسانى فى اليمن تدهورا مستمرا تزداد فيه الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الصحية.

يشار إلى أنه طبقا لمنسقى منظمة الصحة العالمية فى المحافظات اليمنية، فإن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف تتعرض دوما لخطر التعرض لهجوم.

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