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رئيس البرلمان السودانى يتعهد بسن قوانين تمكن جهاز الأمن من أداء مهامه

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رئيس البرلمان السودانى يتعهد بسن قوانين تمكن جهاز الأمن من أداء مهامه رئيس البرلمان السودانى يتعهد بسن قوانين تمكن جهاز الأمن من أداء مهامه
تعهد رئيس البرلمان السودانى الفاتح عز الدين، بسن القوانين وتعديل الدستور مجددا، لتمكين قوات جهاز الأمن والمخابرات من أداء مهامها.

وأكد عز الدين- فى تصريحات صحفية خلال احتفالات لجهاز الأمن بالخرطوم اليوم - سن البرلمان لعدد من القوانين فى الأيام المقبلة، وقال"سنعمل على تعديل الدستور لتحقيق مظلة قانونية لقوات الأمن حتى تمكنهم من الانطلاق وهم مرفوعى الرأس للدفاع عن بلدهم".

كما شدد على اتجاه البرلمان السودانى لسن قوانين وتشريعات جديدة تحد من الإساءة للسودان، وقال" سنسن قوانين لأى شخص من أبناء السودان أساء إلى هذا البلد فى المحافل الدولية وسيعاقب بالقانون وسيحرم عليه الدفن فى هذا الوطن الطاهر، وأكد رئيس البرلمان أن الخمسة أعوام القادمة فى تاريخ البلاد، لن تكون مثل الخمسة وعشرين التى مضت.

من جانبه أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانى محمد عطا المولى، أن قوات الدعم السريع وجهاز الأمن والقوات المسلحة قطعت مشوارا كبيرا فى دحر التمرد، وقال "العدل والمساواة انتهت وتبقى القليل".

وتوعد عطا المولى، قائد قوات الجيش الشعبى التابعة للحركة الشعبية-قطاع الشمال-، عبد العزيز الحلو، بهزيمة ساحقة، مطالبا القيادة السياسية بعدم التفاوض مع الإرهابيين والقتلة.

وأشار مدير جهاز الأمن السوداني، إلى استمرار عمليات "الصيف الحاسم" للقضاء على متبقى جيوب التمرد فى جنوب كردفان، وأوضح أن صبرت على ممارسات وانتهاكات المتمردين وسعت للحوار والتفاوض معهم بدون جدوى.

وأشاد بالانتصار الذى حققته قوات الدعم السريع فى منطقة "قوز دنجو" بجنوب دارفور، مبينا أنه تحقق نتيجة للتنسيق الممتاز بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن قوات الدعم السريع تحركت إلى جنوب كردفان للانضمام للقوات المسلحة والعمل حسب خططها الخاصة بتطهير جيوب التمرد هناك.

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مصر 365

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