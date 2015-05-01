نيويورك تايمز: جمعية علم النفس الأمريكية دعمت برامج "CIA" للتعذيب

أول تقرير يكشف دور الجمعية

الجمعية نسقت سرا مع الإدارة الأمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أن جمعية علم النفس الأمريكية تعاونت سرًا مع إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لتدعيم المبرر القانونى والأخلاقى لتعذيب السجناء الذين تم اعتقالهم فى فترة ما بعد 11 سبتمبر، فى إطار الحرب على الإرهاب، وفقا لتقرير جديد أصدرته مجموعة من خبراء الصحة المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.>وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير هو الأول من نوعه الذى يتناول دور الرابطة فى برنامج التعذيب، مستخدما رسائل بريد إلكترونى تم الكشف عنها مؤخرا، أن ما قامت به الجمعية من أجل الحفاظ على بقاء على مشاركة علماء النفس فى برامج التعذيب تزامن بشدة مع جهود كبار مسئولى إدارة أوباما لإنقاذ البرنامج بعد الكشف عن صور انتهاكات الجنود الأمريكيين فى سجن أبو غريب فى العراق عام 2004.>وقال كاتبو التقرير إن الجمعية نسقت سرا مع مسئولين من السى إى إيه والبيت الأبيض ووزارة الدفاع لوضع سياسة أخلاقيات من قبل الجمعية فى عمليات الاستجواب المتعلقة بالأمن القومى التى اتسقت مع التوجيه القانونى السرى فى هذا الوقت، والذى يسمح باستخدام برامج السى اى إيه للتعذيب.

وتقول نيويورك تايمز إن اشتراك خبراء الصحة فى برامج الاستجواب فى عهد بوش كان كبيرا لأنه مكن وزارة العدل من القول فى آراء سرية بأن البرنامج قانونى ولا يمثل تعذيبا، بما أن الاستجوابات يتم مراقبتها من قبل خبراء الصحة المتخصصين لضمان أن تكون آمنة.

وقد تم إغلاق برنامج الاستجواب، وفى العام الماضى أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى تقريرا تفصيليا وصف البرنامج بأنه مسىء وغير فعال.

متحدثة باسم الجمعية تنفى

علماء النفس وليس الأطباء النفسيين

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