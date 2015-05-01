حزب الله : نصر الله وعون بحثا الخطر التكفيرى وانتخابات الرئاسة اللبنانية

أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله بحث مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد بالبرلمان اللبنانى ميشال عون الأوضاع التى يمر بها لبنان والمنطقة، لاسيما خطر الإرهاب التكفيرى الذى بات يهدد كل المنطقة.

وذكر بيان صدر عن العلاقات الإعلامية بالحزب اليوم إن اللقاء حضره وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل (صهر عون)، والمعاون السياسى الحاج حسين خليل ومسئول وحدة الارتباط والتنسيق فى الحزب الحاج وفيق صفا.

وشدد المجتمعون على ضرورة مواجهة هذا الإرهاب بالوسائل كافةً، حمايةً للبنان واستقراره ، كما بحثوا الاستحقاقات الداخلية وفى مقدمها انتخابات الرئاسة اللبنانية، كما تناول المجتمعون مختلف الشئون المحلية.

يشار إلى أن العماد ميشال عون يعد من أهم حلفاء حزب الله الذى أعلن أن عون هو مرشحه للرئاسة اللبنانية والمفوض بالحوار حول هذا المنصب الشاغر منذ أحد عشر شهر.