أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حزب الله : نصر الله وعون بحثا الخطر التكفيرى وانتخابات الرئاسة اللبنانية

Google+ Print
حزب الله : نصر الله وعون بحثا الخطر التكفيرى وانتخابات الرئاسة اللبنانية حزب الله : نصر الله وعون بحثا الخطر التكفيرى وانتخابات الرئاسة اللبنانية
أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله بحث مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد بالبرلمان اللبنانى ميشال عون الأوضاع التى يمر بها لبنان والمنطقة، لاسيما خطر الإرهاب التكفيرى الذى بات يهدد كل المنطقة.

وذكر بيان صدر عن العلاقات الإعلامية بالحزب اليوم إن اللقاء حضره وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل (صهر عون)، والمعاون السياسى الحاج حسين خليل ومسئول وحدة الارتباط والتنسيق فى الحزب الحاج وفيق صفا.

وشدد المجتمعون على ضرورة مواجهة هذا الإرهاب بالوسائل كافةً، حمايةً للبنان واستقراره ، كما بحثوا الاستحقاقات الداخلية وفى مقدمها انتخابات الرئاسة اللبنانية، كما تناول المجتمعون مختلف الشئون المحلية.

يشار إلى أن العماد ميشال عون يعد من أهم حلفاء حزب الله الذى أعلن أن عون هو مرشحه للرئاسة اللبنانية والمفوض بالحوار حول هذا المنصب الشاغر منذ أحد عشر شهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365