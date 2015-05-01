مقتل 32 من داعش هاجموا مصفى "بيجى " شمالى العراق

صدت القوات العراقية هجوما لمسلحى تنظيم داعش الإرهابية اليوم الجمعة على مصفى "بيجي" النفطى بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، مما اسفر عن مقتل 32 من مسلحى التنظيم.

وقال مصدر أمنى إن مسلحى داعش حاولوا التسلل الى مصفى "بيجي" الأكبر بين مصافى النفط العراقية ، واشتبكت قوات الشرطة الاتحادية بالتعاون مع الفرقة الذهبية العراقية وتمكنت من الإرهابيين.. مشيرا إلى أن طيران الجيش العراقى والتحالف الدولى قصف عناصر وتجمعات التنظيم.

وكانت تعزيزات عسكرية كبيرة قد وصلت أمس الخميس الى أطراف قضاء بيجي، لتساهم فى تحرير القضاء من قبضة داعش وصولا الى مصفى بيجى وتأمين كل المناطق المحيطة به.

وأشار إلى أن طيران التحالف الدولى قصف مواقع لداعش جنوب محافظة كركوك مما أسفر عن تدمير ثلاثة مقار تابعة للتنظيم قرب منطقة تازة مما اسفر عن تدميرها ومقتل من فيها من الإرهابيين.

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