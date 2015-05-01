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مساعد الرئيس السودانى يستبعد تخلى البشير عن الحزب الحاكم ليصبح رئيسا قوميا

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مساعد الرئيس السودانى يستبعد تخلى البشير عن الحزب الحاكم ليصبح رئيسا قوميا مساعد الرئيس السودانى يستبعد تخلى البشير عن الحزب الحاكم ليصبح رئيسا قوميا
استبعد مساعد الرئيس السودانى، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" إبراهيم غندور، تخلى الرئيس عمر البشير ، عن حزبه ليصبح رئيسا قوميا ، واعتبر مثل هذا السيناريو سيضعف الحزب الحاكم والبشير معا.

وقال غندور - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - "إن البشير لن يتنكر لحزبه" ، مشيرا إلى أن رئاسته لحزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" لا تتعارض مع أن يكون قوميا ، لأنه رئيس لكل السودانيين.

وأكد مساعد الرئيس السودانى ، زهد حكومة الخرطوم فى التحاور مع الحركات المسلحة واعتبرها حركات إرهابية ، وتوقع أن يتم تصنيفها من قبل الاتحاد الأفريقى بذلك ، لما قامت به من ترويع للمدنيين المشاركين فى الانتخابات بولاية جنوب كردفان.

وأشار إلى أن استهداف الحركة الشعبية - قطاع الشمال - لمدن جنوب كردفان إثناء الانتخابات ، أدى إلى مقتل 149 مدنيا ، وأضاف "لن نتحاور معهم ما لم يتخلوا عن طريقتهم"، مشيرا إلى إن ستلبى أى دعوة للحوار من قبل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.

وقال غندور ، إن باب الحوار مع رئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدى لم ينقطع ، مشيرا إلى توصل حزبه لتفاهمات - رفض الإفصاح عنها - بعد لقاء المهدى ورئيس القطاع السياسى بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل (بالقاهرة).

وأكد مساعد الرئيس السودانى ، أن الحوار مع الإدارة الأمريكية سيستمر ، وتوقع أن يتم التوصل لتفاهمات قريبا ، معربا عن أمله فى أن تكون إيجابية ، ووصول وفد أمريكى فى أى وقت للخرطوم - لم يفصح عن طبيعته - لدفع الحوار والتفاهمات بين الجانبين إلى الأمام.
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مصر 365

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