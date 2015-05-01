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أفضل 10 – أهداف ساحقة للفهد الأسمر شيكابالا

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أفضل 10 – أهداف ساحقة للفهد الأسمر شيكابالا أفضل 10 – أهداف ساحقة للفهد الأسمر شيكابالا

قد يعود شيكابالا للمشاركة مع نادي الزمالك مرة أخرى الموسم المقبل لتعود معه متعة الأهداف الساحقة التي سجلها من قبل مع القلعة البيضاء.

لا يختلف إثنان على موهبة هذا الساحر الأسمر والتي تصنع البهجة والمتعة لمتابعي كرة القدم عن طريق أهداف كثيرة زار بها شباك الخصوم.

ويقدم FilGoal.com أفضل 10 أهداف سجلها الفهد الأسمر في مسيرته الكروية..

الزمالك ووادي دجلة – الدوري موسم 2010-2011

الزمالك وبتروجيت – الدوري موسم 2010-2011

الزمالك وسموحة – الدوري موسم 2011-2012

الزمالك والإفريقي التونسي – دوري أبطال إفريقيا 2011

الزمالك واتحاد الشرطة – الدوري موسم 2010-2011

الزمالك والمصري البورسعيدي – الدوري موسم 2009-2010

الزمالك واتحاد الشرطة – الدوري موسم 2008-2009

الزمالك والإسماعيلي – الدوري موسم 2010-2011

الوصل والوحدة – الدوري الإماراتي 2012-2013

الزمالك وطلائع الجيش – الدوري موسم 2008-2009

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