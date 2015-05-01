أفضل 10 – أهداف ساحقة للفهد الأسمر شيكابالا

قد يعود شيكابالا للمشاركة مع نادي الزمالك مرة أخرى الموسم المقبل لتعود معه متعة الأهداف الساحقة التي سجلها من قبل مع القلعة البيضاء.
لا يختلف إثنان على موهبة هذا الساحر الأسمر والتي تصنع البهجة والمتعة لمتابعي كرة القدم عن طريق أهداف كثيرة زار بها شباك الخصوم.
ويقدم FilGoal.com أفضل 10 أهداف سجلها الفهد الأسمر في مسيرته الكروية..
الزمالك ووادي دجلة – الدوري موسم 2010-2011
الزمالك وبتروجيت – الدوري موسم 2010-2011
الزمالك وسموحة – الدوري موسم 2011-2012
الزمالك والإفريقي التونسي – دوري أبطال إفريقيا 2011
الزمالك واتحاد الشرطة – الدوري موسم 2010-2011
الزمالك والمصري البورسعيدي – الدوري موسم 2009-2010
الزمالك واتحاد الشرطة – الدوري موسم 2008-2009
الزمالك والإسماعيلي – الدوري موسم 2010-2011
الوصل والوحدة – الدوري الإماراتي 2012-2013
الزمالك وطلائع الجيش – الدوري موسم 2008-2009