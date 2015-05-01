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أحمد عيد: يجب أن نهاجم الفتح في ملعبه

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أحمد عيد: يجب أن نهاجم الفتح في ملعبه أحمد عيد: يجب أن نهاجم الفتح في ملعبه

أكد أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الزمالك أن على فريقه اللعب بطريقة هجومية أمام الفتح الرباطي المغربي في مباراة العودة بكأس الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب يوم الأحد سواء الفوز أو التعادل الإيجابي للصعود بعد أن تعادل سلبيا على ملعبه.

وقال أحمد عيد في تصريحات للصحفيين "من المتوقع أن يلعب الفتح المغربي بطريقة هجومية على ملعبه، بالتالي علينا أن نستغل المساحات التي سيتركونها في الدفاع ونهاجم".

وأضاف "الأهم أن نسجل هدفا هناك في ملعبهم هذا من شأنه أن يضعهم تحت ضغوطات كبيرة".

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فيديو اليوم السابع