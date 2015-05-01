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باسم مرسي: حزين لغياب قمر.. والتركيز مفتاح التأهل

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باسم مرسي: حزين لغياب قمر.. والتركيز مفتاح التأهل باسم مرسي: حزين لغياب قمر.. والتركيز مفتاح التأهل

أبدى باسم مرسي مهاجم الزمالك حزنه لغياب زميله خالد قمر عن مباراة الفتح الرباطي المغربي بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير مؤكدا أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين لتعويض غيابه.

ويواجه الزمالك فريق الفتح الرباطي المغربي يوم الأحد المقبل خارج ملعبه في إياب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية في مباراة يحتاج الفارس الأبيض فيها لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي للصعود.

وقال باسم مرسي للصحفيين "مفتاح تأهلنا سيكون التركيز، لو لعبنا بدونه سنخسر.. الفتح فريق جيد ويمتلك أفضلية باللعب على ملعبه".

وأضاف "نحن لدينا ميزة هي أن جمهورهم ليس كبيرا يجب أن نستغل هذا الأمر، ويجب أن نسجل من أنصاف الفرص".

وتابع "حزين لغياب خالد قمر عن مباراة الإياب، هو من اللاعبين المميزين في الفريق رغم سوء الحظ الذي يلازمه.. لكن على أي حال سيسيه وأحمد علي موجودين وهم من اللاعبين المميزين أيضا".

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