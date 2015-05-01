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الإسماعيلي يوقف زيكا ومحمود حمد لنهاية الموسم

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الإسماعيلي يوقف زيكا ومحمود حمد لنهاية الموسم الإسماعيلي يوقف زيكا ومحمود حمد لنهاية الموسم

أعلن الإسماعيلي إيقاف الثنائي محمد زيكا ومحمود حمد لاعبي الفريق حتى نهاية الموسم بناء على توصية من الجهاز الفني للدراويش بقيادة طارق يحيى.

وكان اجتماع قد جمع بين محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي وطارق يحيى تم الاتفاق فيه على بعض القرارات الانضباطية بشأن اللاعبين.

وجاء أبرز القرارات إيقاف الثنائي زيكا وحمد بسبب هبوط مستواهما وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وكان أبو السعود قد أكد في وقت سابق أن أي لاعب لن يلتزم سيتعرض لخصومات مالية كبيرة وفي حال تكرارها سيتم عرضه للبيع بنهاية الموسم.

وحقق الإسماعيلي انتصارا واحدا فقط في أخر 8 مباريات خاضها في مسابقة الدوري التي تراجع فيها للمركز الـ11 وبفارق 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

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