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السعودية تعيد هيكلة شركة أرامكو النفطية

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السعودية تعيد هيكلة شركة أرامكو النفطية السعودية تعيد هيكلة شركة أرامكو النفطية

أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في إعادة هيكلة شركة "أرامكو" النفطية، وفصلها عن وزارة النفط، حسب مأ أفادت به قناة العربية الجمعة.

وليست هناك مؤشرات إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تغيير السعودية طريقة اتخاذ قراراتها النفطية.

يذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو هيئة أنشأها الملك سلمان مؤخرا لتحل محل "المجلس الأعلى لشؤون النفط"، الذي كان يساهم في وضع السياسات النفطية للمملكة.

ويترأس نجل الملك، الأمير محمد بن سلمان، المجلس الجديد، ويرى المراقبون فيه توجها سعوديا لوضع سياسات الطاقة والاقتصاد بشكل عام في أيدي الشباب.

ولم يتسن الحصول على تعليقات من مسؤولي شركة أرامكو على التطورات الأخيرة.

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