إحالة مدرس لعمل إداري بعد اتهامه بكسر ذراع تلميذ بالوادي الجديد‎

صدق صلاح محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد علي تقرير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة، بمجازاة مدرس بالخصم 15 يوما، وتحويله لعمل إداري بعد اتهامه بكسر ذراع تلميذ.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجإنه بمجرد الانتهاء من التحقيقات وثبوت خطأ المدرس تقرر مجازاته علي الفور بالخصم 15 يوما راتبه ونقله من المدرسة لديوان الادارة لعمل اداري بعيدا عن المدرسة التي ان يعمل بها بمركز الداخلة.

وأكد أن تعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي شددت علي محاسبة أي مدرس يتسبب في الايذاء البدني لأي طالب داخل الفصول الدراسية

من جانبه، أكد سعد مهدي ،مدير عام ادارة الداخلة التعليمية بالوادي الجديد ،أنه بمجرد قيام والد التلميذ بتقديم شكوي للإدارة بالواقعة، تمت احالة الموضوع الي التحقيق فورا بمعرفة الادارة ،والتي أوصت بتشديد العقوبة علي المدرس ،وتم نقله الي ديوان الادارة علي الفوربمجرد حدوث الواقعة يوم 10 ابريل المنقضي.

وتعود الواقعة الي قيام مدرس س. م. ح 47 سنة، مدرس بمدرسة العاشر من رمضان الإعدادية بمدينة موط بالداخلة، بتحرير المحضر رقم 78 لسنة 2015 عوارض مركز شرطة الداخلة ضد زميله أ. م. م مدرس بالمدرسة، بعد تعدى الاخير على نجله هشام. س 15 عامًا، طالب بالمدرسة.