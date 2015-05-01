كسر فى شبكة مياه المستقبل والمنطقة الخامسة بالإسماعيلية

قال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة إن المهندس على حسين رئيس مجلس الإدارة أصدر تعليماته بتكليف أحد المقاولين المتخصصين لإصلاح الكسر الذى حدث بخط شبكة الانحدار بمدينة المستقبل مما أدى إلى وجود طفح مستمر أمام المركز الطبى ومجموعة المساكن المحيطة والمواجهة للمركز.

وتم تكليف العاملين بمنطقة الإسماعيلية بعمل حل مؤقت لوقف تسرب المياه، تزامنًا مع بدء المقاول فى الإصلاح الجذرى، بإشراف المهندس جمال زكى مستشار الشركة، والمهندس محمد محب مدير منطقة الإسماعيلية، وأحمد صالح رئيس الشبكات.

وأشار عبد المنعم إلى أنه يتم حاليا إصلاح كسر بشبكة مياه الشرب بمساكن الخامسة جاهز أمام نادى الكهرباء حيث تم توجيه فريق عمل من الشركة للسيطرة على المياه المتدفقة بالشوارع وذلك أثناء قيام مرفق المياه بهيئة قناة السويس بأعمال الإصلاح.

وذلك بناء على تعليمات رئيس الشركة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الأمر وحل المشكلة فورا بحضور كمال موافى رئيس الجراج ومجموعة من سائقى سيارات الكسح ومجموعة من عمال الشبكات.

وأضاف أنه نظرا لدخول فصل الصيف وزيادة الضغط على محطات الصرف الصحى قامت منطقة الإسماعيلية بالبدء فى أعمال الصيانة بمحطة أبو عطوة الرئيسية، وذلك بإشراف م. مصطفى هزاع وم. محمد عليوة المسئولين عن المحطة ومشاركة مجموعة من الفنيين المهرة بالمحطة.