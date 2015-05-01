"وفد الفيوم" يقرر ترشيح رئيس لجنة الحزب بالمحافظة لانتخابات الهيئة العليا

عقدت هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم، ورؤساء لجان المراكز واللجان النوعية، اجتماعا برئاسة الدكتور صابر عطا رئيس لجنة الوفد بالمحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب، وعوض محمد عوض السكرتير العام للجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ترشيحات لجان المراكز واللجان النوعية بالحزب لانتخابات الهيئة العليا، واستعرضت أسماء المرشحين وقررت اللجنة الاستقرار على ترشيح الدكتور صابر عطا، والاختيار بين أحد المرشحين على هارون رئيس لجنة الوفد بمركز سنورس وهشام دكم القيادى بالحزب، على أن يتم إبلاغ اللجنة بالاختيار يوم السبت، خاصة وأن التقدم للانتخابات سوف ينتهى الثلاثاء القادم، على أن تجرى الانتخابات 15 مايو الحالى.

وقررت اللجنة تكليف جميع أعضاء هيئة الوفد بالفيوم بمساندة مرشحى المحافظة فى انتخابات الهيئة العليا، والتواصل مع باقى لجان المحافظات للتنسيق فى اختيارات أعضاء الهيئة العليا للوفد .

كما وافقت اللجنة على قيام محمد حسن عباس مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، بإجراء دروس مراجعة نهائية مجانا فى مقر الحزب بعمارة الأوقاف لطلاب الشهادة الإعدادية فى الخامسة مساء الاثنين القادم، بإشراف طارق عبد الغنى رئيس لجنة بندر الفيوم.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى إسحق نائب رئيس اللجنة ومحمد عبد السلام النجار رئيس لجنة ابشواى وعلى هارون رئيس لجنة مركز سنورس وحمدى أمين رئيس لجنة مركز الفيوم ورجب ميلاد سكرتير عام لجنة أطسا، وهناء أحمد محمود رئيس لجنة المرأة وعبير عبد الفتاح سكرتير عام لجنة المرأة والدكتور أسامة مخلوف السكرتير المساعد وأمجد فهمى غريوس السكرتير المساعد وكارم علوانى أمين الصندوق المساعد وكل من عادل قطب والسيد عثمان وميشيل عزيز ومايكل أمير ومينا محسن ورفعت عوض الله من أعضاء الوفد بالمحافظة.