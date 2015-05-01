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ملك المغرب ومحمد بن زايد يؤديان صلاة الجمعة

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ملك المغرب ومحمد بن زايد يؤديان صلاة الجمعة ملك المغرب ومحمد بن زايد يؤديان صلاة الجمعة

أدى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع جموع المصلين صلاة الجمعة بجامع الشيخ سلطان بن زايد في منطقة البطين بأبوظبي. 
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>  وأدى الصلاة الى جانبهما فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة والامير مولاي رشيد وسمو الشيخ حامد بن زايد ال نهيان رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

 والقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ راشد الخاطري بعنوان رب اشرح لي صدري ، بدأها بحمد الله والثناء عليه ووصى المسلمين بتقوى الله وطاعته واتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 

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