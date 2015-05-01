محافظ بورسعيد يتفقد القوافل التعليمية لشهادة الثانوية العامة

قام اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد بزيارة ميدانية لمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، لمتابعة سير وانتظام العمل بالقوافل التعليمية داخل المدرسة و التي يتم تنظيمها وذلك في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بشأن تنفيذ قوافل تعليمية بجميع مدارس المحافظة للشهادات العامة للمراحل التعليمية الثلاث ” الابتدائية – الاعدادية – الثانوية ” فى جميع المواد الدراسية.

وتضم القافلة نخبة من كبار المعلمين والموجهين من أبناء المحافظة، وإلتقي محافظ بورسعيد بالطلاب داخل مجموعة التقوية وطلب منهم رفع اسم بورسعيد عاليا في المحافل التعليمية، مشيرًا إلى انه يتمني أن يكون أوائل الثانوية العامة من المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية بذل الجهد للتفوق فى كافة مراحل الحياة ووضع المستقبل نصب أعينكم لأنكم قيادات المستقبل وأمل مصر وضرورة أن يضع كل طالب حلم يسعي إلي تحقيقه والذي يبدأ من تفوقه الدراسي والتزامه بالتحصيل العلمي مشيرا بان الدولة في الوقت الحالي تحتاج إلي أولادها المخلصين.

وناشد المحافظ الطلاب بالاستفادة من هذه القوافل التي يشرف عليها نخبة متميزة من معلمي المحافظة في معظم المواد. قادرين على إيصال المعلومة بشكل مباشر للطلاب مشيرا إلي ضرورة الاستمرار في القوافل التعليمية لباقي المدارس شاكراً جهد كل من شارك في إنجاح هذه القوافل بدليل الإقبال الكبير من الطلاب عليها والذي يجاوز 400 طالب في المحاضرة الواحدة.

وقام المحافظ يرافقه الدكتورة فاتن صالح وكيلة وزارة التربية والتعليم، والمستشار العسكري للمحافظة، خلال الجولة بافتتاح ميدان الرماية بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية. وقدم قائد التربية العسكرية بالمدرسة شرح مفصل عن كيفية إنشاء ميدان الرماية بالمدرسة ورفع كفاءة الأسلحة بالمدرسة وصيانتها كما قام المحافظ بتفقد معمل الفيزياء بالمدرسة ومعرفة ما بة من إمكانيات يستفيد من الطالب.