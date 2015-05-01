ورشة عمل حول الخطة السكانية السنوية بالإسماعيلية الأحد المقبل

أعلنت نشوى الطحاوى مقررة فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة الاسماعيلية أنه تم الانتهاء من الاعداد والتجهيز لتنظيم ورشة عمل الخطة التنفيذية السكانية السنوية عن العام المالى 2015/2016 والخطة الاستراتيجية القومية للسكان لمحافظة الاسماعيلية والتى تستمر على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 3 من شهر مايو الجارى وحتى الثلاثاء الموافق 5/5 /2015 والتى تعقد بمقر فرع المجلس القومى للسكان فى الساعة التاسعة صباحا تحت اشراف المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية .

ويتضمن برنامج الورشة عرض لملخص الاخطة الاستراتيجية للسكان ” 2015/2030″زعرض تقييم للخطة الاستراتيجية السابقة بالمحافظة 2007/2012 وعرض لأهم مؤشرات الوضع الحالى بالمحافظة والتقديرات السكانية المستقبلية وتشكيل مجموعات عمل لوضع رؤية الخطة الخمسية التنفيذية للسكان 2015/2020 وتحليل الأسباب الجذرية المؤدية للفجوة بين الأهداف المرجوة والوضع الحالى وتحديد أنشطة الخطة التنفيذية فى السنة الأولى .