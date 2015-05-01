تفحم سيارتين في انفجار بميدان «سفنكس» بالزقازيق

وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، انفجار بمحيط مقر إحدى شركات الهواتف المحمولة بميدان «سفنكس»، بالزقازيق، في الشرقية، ما أسفر عن تفحم سيارتين، وواجهة مقر الشركة.

تلقى اللواء مليجي فتوح، مدير الأمن، إخطار من العميد عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، بسماع دوي انفجار بالقرب من مقر شركة بمنطقة سفنكس بمدينة الزقازيق.

انتقل خبراء المفرقعات وتبين أن الانفجار أسفر عن تهشم سيارتين وواجهة مقر الشركة. تم تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أي مواد أخرى متفجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وكثفت أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث.