أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الرئاسة : لا صحة لوجود خلافات مع رجال الأعمال

Google+ Print
الرئاسة : لا صحة لوجود خلافات مع رجال الأعمال الرئاسة : لا صحة لوجود خلافات مع رجال الأعمال

الرئيس عبد الفتاح

 

نفى مصدر مسؤول بمؤسسة الرئاسة، وجود خلافات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال الأعمال المصريين.

واكتفى المصدر بالتأكيد على أن العلاقة بين الدولة سواء مؤسسة الرئاسة أو مع رجال الأعمال، قائمة على أساس المصلحة الوطنية، نافياً بذلك ما يتردد حول وجود خلافات، بحسب موقع “24″ الإماراتي.

ويذكر أن عناصر تنظيم الإخوان حاولوا خلال الفترة الأخيرة إشاعة وجود خلافات بين الدولة ورجال الأعمال، في الوقت الذي نقلت فيه تقارير صحفية أنباء عن قيادة بعض رجال الأعمال لمؤامرة تُحاك ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي الأنباء التي أثارت جدلاً واسعاً بالشارع المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد

الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"