الرئاسة : لا صحة لوجود خلافات مع رجال الأعمال

نفى مصدر مسؤول بمؤسسة الرئاسة، وجود خلافات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال الأعمال المصريين.

واكتفى المصدر بالتأكيد على أن العلاقة بين الدولة سواء مؤسسة الرئاسة أو الحكومة مع رجال الأعمال، قائمة على أساس المصلحة الوطنية، نافياً بذلك ما يتردد حول وجود خلافات، بحسب موقع “24″ الإماراتي.

ويذكر أن عناصر تنظيم الإخوان حاولوا خلال الفترة الأخيرة إشاعة وجود خلافات بين الدولة ورجال الأعمال، في الوقت الذي نقلت فيه تقارير صحفية أنباء عن قيادة بعض رجال الأعمال لمؤامرة تُحاك ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي الأنباء التي أثارت جدلاً واسعاً بالشارع المصري.