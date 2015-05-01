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مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

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مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

جثة- أرشيفية

 

لقى شخص مصرعه، صباح اليوم الجمعة، وأصيبب أخر فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط بلاغًا من رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم يفيد بوقوع حادث تصادم بين
> سيارتين بمدخل مدينة الغنايم الصحراوي ووقوع مصابين .

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين مصرع قائد السيارة النقل احمد محمد ، 30 سنة ، مقيم مركز طما بسوهاج متأثرًا باصابته ، كما نجم الحادث عن إصابة شخص آخر بإصابات خطيرة وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وجار كشف باقى الملابسات.

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