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الإفطار الغنى بالبروتينات يساعد فى السيطرة على مستوى السكر بالجسم

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الإفطار الغنى بالبروتينات يساعد فى السيطرة على مستوى السكر بالجسم الإفطار الغنى بالبروتينات يساعد فى السيطرة على مستوى السكر بالجسم
إذا كنت تعانى من مرض السكر النوع الثانى، فاحرص على تناول وجبة إفطار غنية بالبروتينات بواقع ما بين 25 – 30 جراما من البروتينات، لتساعدك فى تقليل ارتفاع مستوى الجلوكوز فى الدم بين وجبتى الإفطار والغداء، وفقا للأبحاث الطيبة التى أجريت فى هذا الصدد.

وشددت الأبحاث على أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النوع الثانى، يعانون بصفة عامة من صعوبة فى تنظيم الجلوكوز أو مستوى السكر فى الدم، خاصة بعد تناول الطعام، مضيفا أن الوجبة الأولى من اليوم، تعد أمرا بالغ الأهمية فى الحفاظ والسيطرة على السكر فى الدم بقية اليوم.

فقد عكف الباحثون على مراقبة مستوى السكر بين مرضى السكر من النوع الثانى، خاصة مستوى الأنسولين، والجلوكوز وهرمونات القناة الهضمية – والمسئولة عن تنظيم استجابة الأنسولين – بعد وجبة الإفطار والغذاء.

وقد وجد الباحثون أن تناول كميات وفيرة من البروتين فى وجبة الإفطار يعمل على استقرار مستوى السكر فى الدم لفترات طويلة طيلة النهار، وذلك بالمقارنة بالمرضى الذين تناولوا الكربوهيدارت فى وجبة الإفطار.

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مصر 365