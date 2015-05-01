"مباحث الأحكام" تُنفذ 28 ألف حكم بينها 5 إعدام و29 مؤبد خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 28052 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 326 حكم جناية من بينها 5 متهمين هاربين من حكم بالإعدام، و29 هاربا من حكم بالسجن المؤبد، كما شملت تنفيذ 13152 حكم حبس جزئى، و2446 حكم حبس مستأنف، و8702 حكم غرامة، و3426 حكم مخالفة.