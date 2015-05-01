المرور: ضبط 47 ألف مخالفة متنوعة و57 سائقا تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت من ضبط 47724 مخالفة مرورية متنوعة، 3361 دراجة بخارية مخالفة، 1245 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى وضبط (57) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وكانت شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية وانضباطية موسعة بالشوارع وعلى الطرق السريعة وكافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.

ومن جانبه أكد اللواء سعيد طعيمة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الحملات التى تمت بالاشتراك مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخليةن بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، أسفرت خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 47724 مخالفة مرورية متنوعة من بينها عدد 1146 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 2528 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 833 دراجة بخارية مخالفة.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديرية أمن (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية) عدة حملات على مطالع ومنازل الكبارى أسفرت عن ضبط 1245 مخالفة مرورية متنوعة شملت 171مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، 194مخالفة مرورية بالقاهرة، 245مخالفة مرورية بالجيزة، 635 مخالفة مرورية بالقليوبية، وفى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المخدرات تم ضبط 57 حالة تحت تأثير المواد المخدرة.