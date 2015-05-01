الانتهاء من رصف الطرق الرئيسية بشبين القناطر بتكلفة 10 ملايين جنيه

أعلن المهندس محمد القاضى، رئيس مدينة شبين القناطر، الانتهاء من رصف وتطوير الطرق الرئيسية بالمدينة، للعمل على سيولة الحركة المرورية وخدمة المواطنين، فى إطار المخطط التفصيلى لتطوير المدينة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس المدينة، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه تم رصف طريق (شبين القناطر – قليوب) بتكلفة تقدر بـ5 ملايين جنيه، ورصف طريق (كفر حمزة - شبين القناطر) بتكلفة تقدر بـ5 ملايين جنيه، فضلا عن رصف طريق ترعة الشرقاوية من شبين القناطر حتى منطقة المرج بتكلفة 460 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء الدور الأول بالوحدة المحلية بقرية طحوريا بتكلفة 125 ألف جنيه، وإنشاء الدور الأول بالوحدة المحلية بقرية نوى بتكلفة 260 ألف جنيه بعد تهالك أبنيتها.