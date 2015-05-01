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مدير أمن الغربية يتفقد الأكمنة الثابتة والمتحركة والمواقع الشرطية بطنطا

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مدير أمن الغربية يتفقد الأكمنة الثابتة والمتحركة والمواقع الشرطية بطنطا مدير أمن الغربية يتفقد الأكمنة الثابتة والمتحركة والمواقع الشرطية بطنطا
تفقد اللواء عبد الحميد عبد العظيم الحصى مدير أمن الغربية اليوم الجمعة، يرافقه اللواء عبداللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، واللواء محمود الديب نائب مدير الأمن، الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج مدينة طنطا وكمين دفرة وطريق المحلة والمواقع الشرطية.

وقال مدير الأمن - فى تصريح له اليوم الجمعة - إن الحالة الأمنية مستقرة وإن جميع الميادين العامة والمنشآت الحيوية والشرطية والمدارس ودور العبادة وخطوط السكك الحديدية وأبراج الكهرباء مؤمنة تأمينا كاملا ، مشيرا إلى انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة.

وأكد أنه لن يسمح بأى تجاوز وسيتم التعامل بحزم مع أى عناصر تحاول العبث بأمن وآمان الوطن والمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الخارجين على القانون.

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مصر 365