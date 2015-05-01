تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية تحسبا لدعوات التظاهر والخروج عن القانون

عززت مديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة من خدماتها الامنية بالميادين وحول المنشآت الحيوية والمهمة بشرق وغرب المدينة تحسبا لتظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية.

وقامت مديرية الأمن بتكثيف الأقوال الأمنية المتمركزة بالمناطق الرئيسية لسرعة توجهها مع وحدات الانتشار السريع للتعامل الفورى ومواجهة أى أعمال الشغب والخروج عن القانون.

وتمت زيادة أعداد كاميرات المراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية وسرعة الانتقال، مع نشر الأكمنة الحدودية الثابتة والمتحركة لتأمين مداخل ومخارج المدينة.