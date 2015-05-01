"الجيزة" تفرض 500 جنيه غرامة والغلق لمعارض السيارات المخالفة بالمحافظة

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، توقيع غرامات على أصحاب معارض السيارات التى تقوم بشغل الأرصفة والشوارع، مما يتسبب فى مشاكل مرورية.

وأوضح الدكتور خالد زكريا العادلى، أن الغرامة ستكون 500 جنيه للسيارة الواحدة فى اليوم، كما سيتم وقف تراخيص المعرض المخالف لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، بهدف مواجهة والحد من ظاهرة شغل الطرق، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال الكافيهات التى تسبب إعاقة حركة السيارات والمشاة بقطع الكهرباء عنها وتطبيق قانون البيئة.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تسريب أى امتحانات ومراجعة اللجان وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحان.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد مع المواطنين والنزول للشارع والسماع لشكواهم والتخفيف عليهم والرد على أى شكوى أو استفسار خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، واحترام آدمية المواطن وحقه فى المعلومات .

حضر الاجتماع نواب المحافظ اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس والدكتورة منال عوض واللواء محمد الشيخ السكرتير العام وأمين المجلس وراضى أمين السكرتير المساعد .

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بتقديم تقارير عن المشروعات تتضمن الموقف التنفيذى والمعوقات والحلول قبل اجتماع المجلس بوقت كاف.

كما كلف المحافظ إبراهيم فرج وكيل وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع توصيل المرافق للمرحلة الثالثة للمشروع القومى لإسكان الشباب بمدينة 6 أكتوبر على مراحل وبحد أقصى 8 أشهر ويقام المشروع على مساحة 97 فدانا ويضم 5892 وحدة سكنية.

محافظ الجيزة يطالب مديرى المديريات بتقديم جدول المشروعات والإبلاغ بالتأخير

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