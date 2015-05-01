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وفد مصري يزور المنظمة العربية للسياحة بجدة

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التقي عدد من المستثمرين السياحيين بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمير بند بن فهد رئيس المنظمة العربية للسياحة بمقرها بجدة، وذلك بمشاركة محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء وسامى محمود رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة وإتحاد الغرف السياحية وجمعية خبراء السياحة العرب فى بداية إنطلاق جولة عربية لتنشيط السياحة العربية الوافدة إلى المقاصد المصرية.

يأتي ذلك بالتنسبق مع وزارتي الطيران والسياحة لتنفيذ حملة تسويقية وتنشيطية بدول الخليج خلال شهر مايو بهدف تنشيط السياحة العربية الوافدة وإعادة تفعيل خطوط الطيران المنتظمة من مدن جدة ودبي والكويت إلى مطارات الغردقة ومرسى علم وتم التنسيق مع عدد من المنظمات والهيئات الرسمية المعنية بقطاع السياحة فى الدول العربية و شركات السياحة والطيران.

والتقى الوفد اليوم بالدكتور بندر بن فهد رئيس المنظمة العربية للسياحة وعدد من كبرى شركات السياحة بالمملكة .

وجاء خلال اللقاء بحث أوجه التعاون لزيادة عدد الرحلات إلى البحر الأحمر وتشغيل خطوط الطيران المباشرة بين جدة والغردقة.

وأكد أحمد شوقي أمين عام جمعية مستثمري سهل حشيش، أن الجولة تأتي تلبية لدعوة من منظمة السياحة العربية ومقرها مدينة جدة بالمملكة العربية ، وقام الوفد السياحى المصرى برئاسة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و عددًا من أبرز رجال الأعمال في قطاع السياحة بجمهورية العربية ممثلين لمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء.

ومن أبرز المشاركين في الوفد محمد الشاعر من جمعية مستثمرى البحر الأحمر، وفاروق شلبى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، وكان من ضمن الوفد السياحى المصرى رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية وأحمد شوقى عبد الفتاح عضو جمعية مستثمرى سهل حشيش وضم الوفد ممثلين لمحافظة جنوب سيناء وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين الممثلين للقطاع السياحى بجنوب سيناء والبحر الأحمر.

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