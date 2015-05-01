ردا على مهاجمة الجيش..نشطاء "فيس بوك":لو استقرت مصر سيموت الإعلاميون جوعا

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بوستات يردون فيها على الهوس الإعلامى الموجود على الساحة ومهاجمة بعض الإعلاميين لثوابت الوطن والجيش والرئيس.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ابن الدولة يكتب: خطورة إعلام البطاريق على مستقبل الدولة..إعلامى يسخر من الجيش فى نفس توقيت الضربة لداعش..وأستاذ إعلام يتحدث بطريقة حلزونية..ما الذى يملكه مذيع يدخل الاستديو بخروف ليحكيه لأحفاده؟
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وجاءت تعليقات النشطاء فى البوستات المنتشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "لو استقرت مصر سيموت الإعلاميون جوعا"، و" الإعلاميون كائنات تعيش على أنقاض الشعوب".
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أحد تعليقات النشطاء
>- ابن الدولة يكتب: خطورة إعلام البطاريق على مستقبل الدولة..إعلامى يسخر من الجيش فى نفس توقيت الضربة لداعش..وأستاذ إعلام يتحدث بطريقة حلزونية..ما الذى يملكه مذيع يدخل الاستديو بخروف ليحكيه لأحفاده؟
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