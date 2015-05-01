ردا على مهاجمة الجيش..نشطاء "فيس بوك":لو استقرت مصر سيموت الإعلاميون جوعا

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بوستات يردون فيها على الهوس الإعلامى الموجود على الساحة ومهاجمة بعض الإعلاميين لثوابت الوطن والجيش والرئيس.

وجاءت تعليقات النشطاء فى البوستات المنتشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "لو استقرت مصر سيموت الإعلاميون جوعا"، و" الإعلاميون كائنات تعيش على أنقاض الشعوب".



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أحد تعليقات النشطاء

- ابن الدولة يكتب: خطورة إعلام البطاريق على مستقبل الدولة..إعلامى يسخر من الجيش فى نفس توقيت الضربة لداعش..وأستاذ إعلام يتحدث بطريقة حلزونية..ما الذى يملكه مذيع يدخل الاستديو بخروف ليحكيه لأحفاده؟

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