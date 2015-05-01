أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ردا على مهاجمة الجيش..نشطاء "فيس بوك":لو استقرت مصر سيموت الإعلاميون جوعا

Google+ Print
ردا على مهاجمة الجيش..نشطاء "فيس بوك":لو استقرت مصر سيموت الإعلاميون جوعا ردا على مهاجمة الجيش..نشطاء "فيس بوك":لو استقرت مصر سيموت الإعلاميون جوعا
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بوستات يردون فيها على الهوس الإعلامى الموجود على الساحة ومهاجمة بعض الإعلاميين لثوابت الوطن والجيش والرئيس.

وجاءت تعليقات النشطاء فى البوستات المنتشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "لو استقرت سيموت الإعلاميون جوعا"، و" الإعلاميون كائنات تعيش على أنقاض الشعوب".


>

أحد تعليقات النشطاء


>- ابن الدولة يكتب: خطورة إعلام البطاريق على مستقبل الدولة..إعلامى يسخر من الجيش فى نفس توقيت الضربة لداعش..وأستاذ إعلام يتحدث بطريقة حلزونية..ما الذى يملكه مذيع يدخل الاستديو بخروف ليحكيه لأحفاده؟
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر

شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر

بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري

بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري