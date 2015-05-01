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القبض على رجل يرتدى "نقاب" لمقابلة فتاة تزوجها عرفيا فى بنها

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تمكنت أجهزة الأمن بموقف بنها العمومى بالتعاون مع المواطنين من ضبط عامل يرتدى النقاب فوق ملابسه حيث شك فيه الركاب خلال تواجده بالموقف لمقابلة إحدى الفتيات التى تزوجها عرفيا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال بنها وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن بلاغا بضبط أحد الأشخاص يرتدى ملابس حريمى "نقاب" فوق ملابسه بموقف بنها الجديد.

وتبين قيام الأهالى بضبط أحمد م ا عامل مرتدياً نقاب فوق ملابسه وبحوزته شنطة بلاستيك بداخلها عدد 2 طرحة حريمى وزجاجة عطر وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهته قرر بأنه تربطه علاقة عاطفية مع المدعوة "غادة ع ع" وأنه متزوج منها عرفيا وعلل قيامه بارتداء النقاب للتوجه لمحل إقامتها دون أن يراه أحد، كما أضاف أن المضبوطات حوزته قام بشرائها لإعطائها لها كهدية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3474 ادارى مركز بنها لسنة 2015م.
>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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