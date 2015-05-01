بالصور.. ماراثون لسباق الدراجات بكورنيش المعادى احتفالا بعيد العمال

نظمت وزارتا الشباب والقوى العاملة، صباح اليوم الجمعة، مهرجانا رياضيا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات الذين انطلقوا بالدراجات من أمام مقر نادى اليخت بالمعادى وحتى المحكمة الدستورية وسط حراسة من قوات الأمن.

ويتضمن برنامج الاحتفالية مهرجان المشى لمسافة 3 كيلومترات لشباب الجامعات بالإضافة للرياضيات المائية.

يذكر أنه يحتفل اليوم الجمعة 1 مايو الملايين من العمال بمختلف دول العالم بـ"عيد العمال"، وهذه الذكرى توافق حركة "الثمان ساعات يوميًا"، وهى عبارة عن مجموعة من الاحتجاجات العمالية المطالبة بتقليل ساعات العمل إلى ثمان ساعات يوميًا، بسبب الثورة الصناعية فى بريطانيا عام 1856.

بدأ الاحتفال فى مصر بعيد العمال عام 1924 وفى مصر كان هناك تراث عمالة مستقل للاحتفال بعيد العمال، فى عام 1924، حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة حتى وصلت إلى سينما "باريتيه"، حيث عقد مؤتمر ألقيت فيه الخطب.

وعلى الرغم من حظر الحزب الشيوعى المصرى الأول والسياسات القمعية للحكومات البرجوازية، ومحاولات منع المسيرات والمؤتمرات بمناسبة أول مايو، ظلت الحركة النقابية المصرية تحتفل بالمناسبة وتنظم المسيرات والمؤتمرات طوال الثلاثينيات والأربعينيات، ولكن مع وصول جمال عبد الناصر إلى السلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا، وتم استيعاب المناسبة، وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام قيادات هؤلاء النقابيين.

ملايين العمال يحتفلون اليوم بعيدهم.. يعود تاريخه إلى حركة الـ8 ساعات يوميًا.. نظم عمال الإسكندرية أول احتفال 1924.. و"القوى العاملة" تنظم مهرجانًا رياضيًا.. وحكم الإحالة للمعاش هدية العمال فى عيدهم

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