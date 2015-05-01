راؤول: ميسي أفضل خصم واجهته وهذا المدافع أصعب من لعبت أمامه

أشاد النجم الإسباني راؤول جونزاليس بليونيل ميسي لاعب برشلونة وأكد أنه أفضل خصم لعب أمامه وصرح بأن المدافع المخضرم السابق باولو مالديني هو أصعب من لعب ضده.

تحدث راؤول عن مزاملته للاعبين كبار أمثال زين الدين زيدان ورونالدو وأكد أن ميسي يختلف عن الآخرين لأنه يقوم بأشياء داخل الملعب لا يستطيع لاعب آخر القيام بها.

تحدث نجم ريال مدريد السابق للصحفيين قائلا:"ميسي هو أفضل لاعب واجهته".

وأضاف "كنت محظوظا للغاية للعب بجوار زيدان، رونالدو، لويس فيجو وكريستيانو رونالدو، لكن ميسي مختلف".

وأردف "ميسي يجعل كل شيء يبدو سهلا، يبدو هينا، حتى الأشياء المستحيلة. عندما تراه يلعب، وكأنك تشاهده بجوار زملاؤه يلعب في الشارع".

وتابع "في أيامي الأولى أفضل من لعبت أمامهم هما روبرتو باجيو وريان جيجز. أفضل مدافع واجهته كان مالديني، كان قويا وأنيقا. أتذكر كيف كانت مواجهته صعبة للغاية. هو أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة. هو رمز في عالم كرة القدم".

وأضاف "الحارس الأفضل هو أوليفر كان، مباراتا دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ كانتا في غاية الصعوبة".

وعن توقعاته لمباراة ريال مدريد أمام يوفنتوس في نصف نهائي دوري الأبطال أوضح راؤول "ريال مدريد في وضعية جيدة، لديهم مباراة صعبة أمام يوفنتوس، الأخير فريق جيد جدا به العديد من اللاعبين الموهوبين. أتمنى رؤية ريال مدريد في النهائي".