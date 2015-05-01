بوجبا يغيب رسميا عن مواجهة ريال مدريد

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي غياب لاعبه بول بوجبا عن مواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وجاء في البيان الرسمي للنادي "الفحوصات الأخيرة أكدت وصول بوجبا لمرحلة متقدمة من التعافي من الإصابة، اللاعب سيتبع نظاما تأهيليا قبل الانضمام للمجموعة يوم الأربعاء المقبل".

وغاب بوجبا عن الملاعب منذ منتصف مارس الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ويستضيف يوفنتوس نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الذهاب ثم يتقابل الفريقان مجددا بعدها بثمانية أيام في ملعب سانتياجو برنابو من أجل لقاء الإياب الذي قد يلحق به الدولي الفرنسي.