أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مارتينو: صدمة كأس العالم جعلت ميسي أفضل

Google+ Print
مارتينو: صدمة كأس العالم جعلت ميسي أفضل مارتينو: صدمة كأس العالم جعلت ميسي أفضل

أكد جيراردو مارتينو مدرب منتخب الأرجنتين أن النجم ليونيل ميسي نضج كثيرا بعد كأس العالم الماضية والتي خسرها منتخب بلاده أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

ويرى مارتينو أن فرصة الأرجنتين قوية في المنافسة على لقب كوبا أمريكا المقبلة في ظل وجود عناصر مميزة بالفريق أكثر من باقي المنافسين في البطولة .

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثانية بجوار أوروجواي، باراجواي وجامايكا في المنافسات التي تنطلق بتشيلي يوم 11 يونيو المقبل.

تحدث مدرب برشلونة السابق لصحيفة (دياريو بوبولار) الأرجنتينية قائلا:"ميس أكثر نضوجا الآن. أفضل بكثير مما سبق من ناحية القوة الذهنية بعدما حدث في كأس العالم الأخيرة".

وأضاف "قد تكون الأرجنتين لديها وفرة في اللاعبين الممتازين عن باقي منافسيها في كوبا أمريكا، ولكنهم يلعبون من أجل الفريق. هذا جيد بالنسبة لي".

وكان مارتينو قد خسر نهائي كوبا أمريكا 2011 مع منتخب باراجواي أمام أوروجواي 3-0 بعدما قاد الأولى لربع نهائي كأس العالم 2010 وودع أمام إسبانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع