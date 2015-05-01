مارتينو: صدمة كأس العالم جعلت ميسي أفضل

أكد جيراردو مارتينو مدرب منتخب الأرجنتين أن النجم ليونيل ميسي نضج كثيرا بعد كأس العالم الماضية والتي خسرها منتخب بلاده أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

ويرى مارتينو أن فرصة الأرجنتين قوية في المنافسة على لقب كوبا أمريكا المقبلة في ظل وجود عناصر مميزة بالفريق أكثر من باقي المنافسين في البطولة .

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثانية بجوار أوروجواي، باراجواي وجامايكا في المنافسات التي تنطلق بتشيلي يوم 11 يونيو المقبل.

تحدث مدرب برشلونة السابق لصحيفة (دياريو بوبولار) الأرجنتينية قائلا:"ميس أكثر نضوجا الآن. أفضل بكثير مما سبق من ناحية القوة الذهنية بعدما حدث في كأس العالم الأخيرة".

وأضاف "قد تكون الأرجنتين لديها وفرة في اللاعبين الممتازين عن باقي منافسيها في كوبا أمريكا، ولكنهم يلعبون من أجل الفريق. هذا جيد بالنسبة لي".

وكان مارتينو قد خسر نهائي كوبا أمريكا 2011 مع منتخب باراجواي أمام أوروجواي 3-0 بعدما قاد الأولى لربع نهائي كأس العالم 2010 وودع أمام إسبانيا.