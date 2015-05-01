ضبط شبكة دعارة تقودها سيدة تستعين بكوافيرة لاستقطاب الساقطات بالإسكندرية

نجحت مباحث الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، فى إلقاء القبض على شبكة للأعمال المنافية للآداب، تقودها سيدة.

تمكن العميد شريف التلوانى، رئيس قسم مكافحة الآداب العامة، من ضبط الشبكة وجميع أفرادها، وتبين أن المتهمة تقوم بالاستعانة بكوافيرة لاستقطاب الفتيات وتقديمهن لراغبى المتعة الحرام.

كان الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة الرائد تامر زغلول، قد تلقى معلومات تفيد قيام "انتصار ع ا" بإدارة شقة كائنة دائرة قسم محرم بك لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وضبط بداخلها كل من "انتصار ع ا" 53 سنة بدون عمل مقيمة دائرة محرم بك، و"أسماء ه ب" 33 سنة كوافيرة مقيمة دائرة ثان المنتزه، و"دعاء م ع" 30 سنة بدون عمل مقيمة دائرة باب شرقى، و"عزة ا ش" 35 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم باب شرقى "ممارسة دعارة – تلبس"، و"ساهر م م س" 23 سنة عامل مقيم دائرة قسم العطارين "راغب متعة- تلبس"، وضبط بالشقة مبلغ 550 جنيهاً وعدد "5" هواتف محمولة خاصة بالمتهمين.

وتحرر المحضر جنح قسم محرم بك، وبالعرض على النيابة قرر مؤمن يعيش وكيل النائب العام حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.