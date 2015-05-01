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ضبط 7 قطع سلاح نارى بحوزة متهمين و2162 مخالفة مرورية بالمنيا

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ضبط 7 قطع سلاح نارى بحوزة متهمين و2162 مخالفة مرورية بالمنيا ضبط 7 قطع سلاح نارى بحوزة متهمين و2162 مخالفة مرورية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 7 قطع سلاح نارى بحوزة متهمين خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن لضبط السلاح غير المرخص والخارجين عن القانون عبارة عن بندقية آلية مسدس و2 بندقية خرطوش و3 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى 14 طلقة نارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "عصام ع" 32 سنة عامل من سمالوط وبحوزته 2 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام وقطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جراما بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2562 لسنة 2015 إدارى مركز سمالوط.

فيما تم تحرير 924 محضر مرافق متنوع عبارة عن 154 محضر إشغال طريق و653 إزالة إدارية فورية، كما تم تحرير 2162 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 43 دراجة بخارية بدون ترخيص.

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مصر 365