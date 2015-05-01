مصرع طالب صدمته سيارة ميكروباص مسرعة بالبحيرة

لقى طالب فى العقد الثانى من العمر مصرعه، حيث اصطدمت به سيارة ميكروباص مسرعة، ما أدى لوفاته فى الحال وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كوم حمادة أبو الخاوى (فردى) أمام قرية أبو الخاوى دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور عمرو السيد مرسى المشاق، طالب ومقيم قرية أبو الخاوى دائرة المركز للطريق المشار إليه اصطدمت به السيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية قيادة "محمد.ع.ا" سائق ومقيم قرية أبو الخاوى (فر قائدها هارباً بالسيارة) مما أدى لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام .

بسؤال جد المتوفى "محمد مبروك محمد المشاق" فلاح ومقيم بذات الناحية اتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة حفيده، وتحرر المحضر 11903/2015 جنح المركز وجارى العرض على النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط السيارة وقائدها الهارب.