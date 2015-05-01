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مباحث القنايات تضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 35 قضية بحوزته بانجو

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مباحث القنايات تضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 35 قضية بحوزته بانجو مباحث القنايات تضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 35 قضية بحوزته بانجو
تمكن الرائد شريف عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة القنايات بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل سبق اتهامه فى 35 قضية متنوعة وبحوزته بانجو وزجاجات بيرة، تم إخطار النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية، بقيام الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث قسم القنايات من ضبط "خالد ر ا أ" وشهرته "خالد أبو ليلة" مسجل تحت رقم 2434 فئة ج سرقات عامة ومقيم مركز السنبلاوين الدقهلية، وسبق اتهامه فى 35 قضية متنوعة ما بين سرقات مخدرات وسلاح ومطلوب للتنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية وبحوزته زجاجات بيرة و7 لفافات بانجو نص كيلو ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث قسم القنايات لو سمحتوا
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