حوار - شيكابالا: سأموت لو لم يفز الزمالك بالدوري .. خالد قمر سوبر .. وفيريرا عالمي

أجرى محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة ولاعب الزمالك السابق حوارا مع المجلة الرسمية للنادي الأبيض يستعرض FilGoal.com أبرز نقاطه.

واقترب شيكابالا من العودة للزمالك بعد إتمام اتفاقه مع مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ويبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي الذي يحصل عليه سبورتنج لشبونة.

ونشرت مجلة الزمالك في عددها الأخير حوارا مع شيكابالا تحدث فيه عن أمور كثيرة تخص الفريق الأبيض.

الدوري أو الموت

وقال شيكابالا: "سأموت إذا لم يتوج الزمالك بالدوري المصري هذا الموسم. نحن أفضل في كل شيء ومجلس الإدارة أبرم تعاقدات في منتهى القوة ولا يتبقى سوى البطولة".

وأضاف "فارق النقاط ليس كبيرا مع الأهلي ولابد من عدم إعطاء النادي الأحمر أي فرصة للدخول في المنافسة بالاستمرار في تحقيق الانتصارات".

وأشار النجم الأعسر "كل مكسب للزمالك يتبعه إحباط للاعبي الأهلي وجماهيره وهذا طريق البطولة".

ويتصدر الزمالك الدوري المصري بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب الترتيب الثالث وأربع نقاط عن إنبي الوصيف.

وحول صفقات الزمالك يرى شيكابالا أن خالد قمر مهاجم الفريق لاعب سوبر رغم أن مهاجم الشرطة السابق سجل أربعة أهداف خلال 20 مباراة.

وأردف شيكابالا "قمر مهاجم سوبر يحتاج فقط لأن يسجل في مباراة كبيرة من أجل فك النحس وسيتألق ولن يوقفه أحد. فهو من أفضل مهاجمي مصر حاليا".

وتابع "أحمد توفيق يقدم مستوى طيب مع الزمالك وسيكون له شأن كبير في المستقبل. ولاعب مهم جدا للفريق".

فيريرا والفتح

وتحدث شيكابالا في حواره مع مجلة الزمالك عن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق مؤكدا أنه صاحب خبرات كبيرة.

وقال شيكابالا: "فيريرا مدرب عالمي ومع الأيام سيعتاد اللاعبون على فكره التدريبي. وأثق في قدرته على العبور بالزمالك من الفتح الرباطي".

وأشار "اللعب في المغرب أفضل من القاهرة والزمالك لن يلعب أسوأ من مباراة الذهاب".

وتعادل الزمالك سلبيا في مباراة الذهاب ويحل ضيفا يوم الأحد على الفتح الرباطي في المغرب على أمل التسجيل خارج الديار من أجل العبور إلى دور الثمانية. مع الحفاظ على نظافة شباكه للوصول لركلات الترجيح.

وأتم شيكابالا "أتمنى العودة للزمالك وليس لدي أي مطالب مالية. فهو بيتي الذي نشأت فيه ولن ألعب لغيره".