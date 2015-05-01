مرتضى يرصد مكافأة خاصة لصاحب هدف الفوز على الفتح الرباطي

رصد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للاعب الذي سيستطيع تسجيل هدف فوز الفريق على الفتح الرباطي في دور الـ16 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البلدوز" إلى أنه سيكافىء صاحب تمريرة الهدف بـ10 آلاف جنيه أيضا.

وأكد مرتضى أن لاعبي الفريق بالكامل سيحصلون على مكافأة بعد تخطي الفتح الرباطي والذي يستضيف الزمالك في المغرب يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ16.

وكان لقاء الذهاب في مصر قد انتهى بالتعادل السلبي بين الزمالك والفتح الرباطي ويحتاج متصدر الدوري المصري الممتاز لهدف وحيد خارج ملعبه حتى يتأهل للدور المقبل.