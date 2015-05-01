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بالصور.. عمرو دياب يشعل حفل الحديقة الصينية وسط حضور الآلاف

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بالصور.. عمرو دياب يشعل حفل الحديقة الصينية وسط حضور الآلاف بالصور.. عمرو دياب يشعل حفل الحديقة الصينية وسط حضور الآلاف

 

الهضبة يشعل حفل الحديقة الصينية وسط حضور الآلاف

أحيا الميجا ستار الهضبة ، بالأمس الخميس، حفلاً غنائيًا ضخمًا بالحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

بدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بصعود الهضبة على أنغام أغنية “الليلة” ليقدم بعدها عدد كبير من أغانيه الشهيرة مثل “تملي معاك وسبت فراغ كبير” وعدد من الأغاني القديمة وميدلي الأغاني.

حضور الحفل تخطى العشر آلاف شخص من محبي الهضبة بدعوات مجانية من شركة “موبينيل” الراعية للحفل التي حضر ممثلاً عنها “ماريان مكاري” و”ياسمين الخربوطلي” و”مجدي اروين”، والحفل بتوقيع منظم الحفلات الشهير “وليد منصور” الذي تولى مسئولية تنظيم الحفل قبل يومين فقط من موعده.

حضر الحفل كلا من الشاعر “تامر حسين” والملحن “أحمد حسين” و”شادي حسن” و”اسلام زكي”.

 

 

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