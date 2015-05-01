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تقنية بطاريات جديدة بامكانها تزويد البيوت والمصالح بالطاقة

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تقنية بطاريات جديدة بامكانها تزويد البيوت والمصالح بالطاقة تقنية بطاريات جديدة بامكانها تزويد البيوت والمصالح بالطاقة

ايلون ماسك: البطاريات الجديدة ستتيح لاصحاب البيوت التخلي عن الشبكات الكهربية الرئيسية

أعلنت شركة تيسلا الأمريكية لانتاج السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية عن مشروع لبيع تقنية حديثة للبطاريات بامكانها تزويد البيوت والمصالح الخاصة بالطاقة الكهربائية دون الاعتماد على الشبكات الكهربية.

وقال مؤسس الشركة الملياردير ايلون ماسك إن البطاريات الجديدة ستتيح لاصحاب البيوت التخلي عن الشبكات الكهربية الرئيسية، وستغير الطريقة التي يستخدم بها العالم حاليا الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يجري اختبار أولى هذه البطاريات التي تستخدم الطاقة المنتجة بواسطة الالواح الشمسية في بعض البيوت في الولايات المتحدة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، يصار بعدها إلى بيعها في الأسواق العالمية.

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